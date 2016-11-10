Дик Адвокат: "Не понимаю, зачем Россия вообще играет с Катаром"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат выразил недоумение по поводу выбора соперника для команды Станислава Черчесова. В четверг россияне проведут товарищеский матч с Катаром. Напомним, что под руководством Адвоката пять лет назад сборная сыграла в Дохе вничью – 1:1.

– Мы проиграли тогда, да? – спрашивает голландец. И тут же сам вспоминает. – А нет, ничья была! Это Ирану уступили. А потом началась серия – 16 матчей без поражений. У кого еще такое случалось? Ладно, не нужно отвечать.

– Но вот после Катара ощущение осталось как от проигрыша.

– У кого?

– У болельщиков.

– Понятно.

– Что помните о той поездке?

– Помню, что некоторые руководители РФС покупали на местном рынке много арабской одежды. Помню пустые тарелки в ложе для почетных гостей. Что касается матча, то мы тогда попробовали очень много новых футболистов, и в чем-то проявлялась несогласованность. Хотя быстрый гол пропустили, когда играла основа. Но для нас та встреча ничего не значила. В отличие от нынешней сборной России, мы участвовали в отборочном турнире, который был для нас приоритетом. И там против нас выступали по-настоящему крепкие соперники.

– Получше Катара?

– Конечно. Но что вы мне хотите сказать? Для нас тот спарринг был нормальным явлением, а вот про нынешнюю команду я бы так не сказал. Не понимаю, зачем Россия вообще сейчас играет с Катаром. У вас впереди чемпионат мира, официальных матчей нет, надо каждую возможность использовать, чтобы встретиться с сильной командой! Только в противостояниях с серьезными сборными можно выявить слабые стороны. А что покажет игра с Катаром?

– А вы не спрашивали у руководства, зачем тогда встречались с Катаром?

– Нет, меня это не волновало. Тогда мы просто приехали сыграть в свое удовольствие, сменить обстановку, расслабиться. Плюс матч был выгоден для федерации. Сейчас – совсем другая ситуация, и я уже сказал почему. Россия должна играть с сильными соперниками! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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