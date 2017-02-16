06:17 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дик Адвокат: "На Еurо-2012 в сборной России была отличная атмосфера"

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Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ вспомнил подробности работы в сборной России. по словам наставника, в команде была отличная атмосфера, а в одном матче Euro-2012 просто не повезло.

 
Дик АДВОКАТ.Дик Адвокат: "Может, в мое время у России тренеры были лучше?"

– Следите за успехами нашей сборной?

– Конечно. Знаю тренера, многих игроков. Мне интересен российский футбол. Даже несмотря на то, как я его покинул.

– Неприятно вспоминать?

– Послушайте, много раз это говорил, но скажу еще раз, потому что считаю важным: мне пообещали, что мы решим вопрос с продлением контракта до чемпионата Европы. Был назван конкретный месяц – апрель. Таков был уговор. А потом условия поменялись. Когда договоренности оказались нарушенными, согласился прийти в ПСВ, который до этого уговаривал меня несколько месяцев.

– "Адвокат после непродления контракта потерял мотивацию, футболисты это почувствовали и играли спустя рукава" – такова одна из версий неудачи на Еuro-2012.

– Чушь. В команде была отличная атмосфера. Нам просто не повезло в одном матче. Вы же помните – разгромили Чехию, после чего все говорили только о России. Потом сыграли вничью с хозяевами турнира на враждебном для нас стадионе. Начало было отличным. Но Греция стала недоразумением. Один удар отправил нас домой. Обидно. Эта сборная была способна на многое.

– Вас ругали за четыре очка. Через два года Капелло разгромили за два очка в Бразилии. Слуцкий в 2016-м набрал всего одно. В чем причина деградации?

– Может, в мое время в России работали более классные тренеры?

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