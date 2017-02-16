07:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дик Адвокат: "Если вы в Европе скажете слово "Россия", вам тут же ответят "Аршавин"

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Дик АДВОКАТ.Дик Адвокат: "Может, в мое время у России тренеры были лучше?"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в интервью спецкору "СЭ" Дмитрию ЗЕЛЕНОВУ отметил, что нападающий Андрей Аршавин очень популярен за границей. По словам наставника, это очень талантливый и мастеровитый игрок. 

– Еurо-2012 убил Аршавина как футболиста. Почему?

– Это ваше мнение. Я бы не стал говорить так однозначно. На мой взгляд, Андрей достоин гораздо большего уважения в России. Странно, что в других странах его, кажется, уважают даже больше. Если вы в Европе попадете в приличное футбольное общество и скажете слово "Россия", вам тут же ответят "Аршавин". Это главная ассоциация европейского человека с российским футболом. Он был невероятно популярен за границей. Почему? Наверное, не из-за того, что просто симпатичный парень. Его признали за талант и мастерство. Эта популярность о чем-то говорит.

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