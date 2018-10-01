Дик Адвокат: "Акинфеев мог играть в любом клубе Европы!"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат, который недавно возглавил голландский "Утрехт", прокомментировал "СЭ" решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

- Великолепный вратарь, который поддерживает свой высокий уровень даже несмотря на травмы, – сказал Адвокат. – На мой взгляд, Акинфеев мог бы играть в любом клубе Европы.

– Почему же не уехал?

– Никогда не говорил с ним об этом, это не мое дело. Но я видел уровень – это топ. Мне жаль, что Игорь закончил выступать за сборную России, но я его понимаю. Трудно после стольких лет напряжения по-прежнему играть на два фронта. Тем более что Акинфеев и в сборной и в клубе – лидер.

– Вы единственный за очень долгое время тренер сборной, у которого Акинфеев был запасным вратарем на крупном турнире. Как он на это отреагировал?

-Знаете, не интересуюсь мнением игроков о своих решениях. Слава Малафеев – тоже отличный голкипер, и на тот момент я считал, что он готов лучше. Считаю, Малафеев провел турнир достойно. А с Акинфеевым у меня проблем никогда не было.

– Как ваши дела, Дик?

– Будем бороться с "Утрехтом" за выход в еврокубки. Команда мне не чужая, я там заканчивал игровую карьеру, и хорошие люди попросили помочь после неудачного старта. (Дмитрий Зеленов)

Почему Акинфеев ушел из сборной России //

История Акинфеева. Рабинер – о карьере вратаря //

Станислав Черчесов: "Акинфеев? Игнашевич тоже закончил, а потом..."