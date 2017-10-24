Дэвид Симэн: "Акинфеев должен не обращать внимание на критику и спокойно готовиться к ЧМ-2018"

Бывший вратарь "Арсенала" Дэвид Симэн считает, что капитану сборной России Игорю Акинфееву не нужно обращать внимание на критику. По его словам, голкипер должен спокойно готовиться к домашнему чемпионату мира.

- Акинфеева хорошо знают в Европе, он выступает на высоком уровне уже долгое время, - цитирует ТАСС Симэна. - Естественно, вратарей, которые всегда на виду, много критикуют, но если ты ничего не читаешь - ты об этом и не знаешь.

Домашний чемпионат мира станет для Акинфеева очередным большим тестом, и ему сейчас нужно не обращать внимание на критику, а спокойно готовиться к турниру. Я сам проходил через все это. Просто нужно обходить стороной весь окружающий негатив и делать свое дело.