Дешам объявит состав сборной Франции на матч с Россией 15 марта

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам представит состав команды на товарищеские матчи против Колумбии и России 15 марта, сообщает Твиттер BeFoot. Объявление списка игроков, которые примут участие в мартовских контрольных встречах, начнется в 16.00 по московскому времени.

Напомним, матч Россия – Франция состоится 27 марта в Санкт-Петербурге на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры – 18.50 по московскому времени. Встреча "трехцветных" с колумбийцами пройдет 23 марта начнется в 23.00 по московскому времени.