Депутат попросил проверить анонс матча Германия - Россия из-за намеков на Ледовое побоище

Депутат Госдумы, зампред фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов попросил заместителя председателя правительства РФ Константина Чуйченко проверить анонс товарищеского матча сборных России и Германии. По его мнению, сюжет, размещенный на сайте "Первого канала", может нарушать законодательство о разжигании межнациональной розни, угрожать общественной безопасности и не отвечать морально-этическим нормам.

В анонсе использованы кадры из фильма Сергея Эйзенштейна "Александр Невский", который повествует о победе древнерусского князя в битве с рыцарями Ливонского ордена на Чудском озере в 1242 году.

Кроме того, по мнению Нилова, важнейшее по исторической значимости событие и великое произведение отечественного кинематографа, "не могут произвольно использоваться сугубо в рекламных целях".

- Представляется, что анонс футбольного матча между сборной России и сборной Германии, который состоится 15 ноября, появившийся на сайте Первого канала, может восприниматься не совсем однозначно, - приводит "РИА Новости" депутатский запрос Нилова. -Так, матч между сборными двух стран - это, прежде всего, спортивное, товарищеское мероприятие, и проведение аналогии с историческими событиями серьезно искажает спортивные цели и ценности, создает предпосылки для конфликтной ситуации вокруг матча.

Исходя из вышеизложенного, прошу вас проверить указанный видеоматериал на предмет нарушений как норм законодательства, предусматривающих запрет разжигания межнациональной розни, так и нарушения норм общественной безопасности, морально-этических норм.