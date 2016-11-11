01:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Ткачук: "Уверен, Черчесов знает, что нужно исправить"

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Полузащитник сборной России Денис Ткачук, получивший травму на тренировке перед игрой с Катаром (1:2), подчеркнул в интервью пресс-службе РФС, что успел адаптироваться в национальной команде за четыре проведенных в ней дня. Хавбек "Рубина" поблагодарил тренерский штаб за доверие.

– Ваши ожидания совпали с тем, какой вы увидели сборную изнутри? – вопрос Ткачуку.

– Вы знаете, когда я узнал о приглашении, был очень окрылен. Конечно, еще не совсем понимал, что мне предстоит, ведь это мой первый вызов в национальную команду. Сразу же успел получить много поздравлений, звонков. Скажу банальную вещь – каждый футболист мечтает играть за сборную своей страны. Провел здесь не много времени, всего четыре дня. Это небольшой срок, но, считаю, мне удалось адаптироваться, пообщаться с главным тренером и его помощниками. Хотел бы поблагодарить их за вызов и предоставленный шанс.

– На ваш взгляд, каковы предпосылки полученной травмы? Накопленная усталость, интенсивность тренировок или это просто несчастный случай?

– Мышечные травмы для футболистов – дело обычное. От них никто не застрахован. Неприятно, что это произошло, когда первый раз получил вызов в сборную. Надеюсь, что, залечив травму, я стану сильнее и буду стремиться вновь попасть в национальную команду. Желание вернуться сюда у меня огромное.

– Судя по всему, вы продолжите лечение в расположении казанского "Рубина"?

– Именно так.

– Вы могли покинуть расположение сборной уже 10 ноября, но остались на игру с Катаром.

– Я попросил немного задержаться. Если уж травма не дала мне даже теоретического шанса выйти на поле, то очень хотел просто побывать на матче в Дохе, так как считаю себя частью команды. Теперь нужно лечиться, надеюсь, что мне еще удастся сыграть за клуб до ухода на зимние каникулы.

– Каким показался матч с трибуны?

– Сейчас пока у всех много эмоций, по горячим следам не вижу большого смысла давать оценки. Думаю, на теоретическом занятии тренерский штаб все тщательно разберет. Уверен, что Станислав Саламович четко знает, что нужно исправить.

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http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/85409.html

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