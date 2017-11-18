Денис Глушаков: "Встав в ворота в игре с Испанией был готов отражать удары соперника"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 17-го тура чемпионата России против "Краснодара" (4:1) похвалил вышедшего на замену 23-летнего полузащитника Артема Самсонова. Кроме того, хавбек подчеркнул, что комфортно чувствовал себя во вратарских перчатках. Во вторник Глушаков был вынужден встать в ворота на последних секундах товарищеского матча Россия – Испания (3:3) из-за травмы Андрея Лунева.

– На замену по вашей позиции вышел молодой Самсонов. Что скажете о нем?

– Хорошо сыграл, молодец. Не такой уж и молодой он (улыбается).

– Как чувствовали себя во вратарских перчатках?

– Чудесно. Дал бы испанцам пробить по воротам, они не смогли этого сделать. Я был готов (смеется). (Екатерина ПОТАПОВА)

Трансляция матча "Краснодар" – "Спартак" //

Глушаков как Тихонов. История!