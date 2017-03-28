Денис Глушаков: "Все будет хорошо"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Бельгией (3:3) опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию, воодушевляюще подписав ее. По ходу встречи россияне проигрывали сопернику 1:3, а во втором тайме смогли отыграть два мяча.

– Все будет хорошо! – написал Глушаков.