Денис Глушаков: "Все будет хорошо"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Бельгией (3:3) опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию, воодушевляюще подписав ее. По ходу встречи россияне проигрывали сопернику 1:3, а во втором тайме смогли отыграть два мяча.
– Все будет хорошо! – написал Глушаков.
майор99
Ну как же? Неужто непонятно? Все будет хорошо. Глушакову. Пока рос.паспорт не отобрали, будет в сборной якобы честь защищать, да и в свинарне вроде не гонят. Так что "все уже хорошо". Для Глушака.
23:54 28 марта
karlikf1
Как оригинально, какие оптимистичные и глубоко значимые слова "Всё будет хорошо"! ____ А чего хорошо-то, а? Поконкретнее.
23:14 28 марта