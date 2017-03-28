23:10 28 марта | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Глушаков: "Все будет хорошо"

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков после товарищеского матча с Бельгией (3:3) опубликовал в своем "Инстаграме" фотографию, воодушевляюще подписав ее. По ходу встречи россияне проигрывали сопернику 1:3, а во втором тайме смогли отыграть два мяча.

– Все будет хорошо! – написал Глушаков.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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майор99

Ну как же? Неужто непонятно? Все будет хорошо. Глушакову. Пока рос.паспорт не отобрали, будет в сборной якобы честь защищать, да и в свинарне вроде не гонят. Так что "все уже хорошо". Для Глушака.

23:54 28 марта

karlikf1

Как оригинально, какие оптимистичные и глубоко значимые слова "Всё будет хорошо"! ____ А чего хорошо-то, а? Поконкретнее.

23:14 28 марта

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