Денис Глушаков: "В игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков не считает, что матч с Новой Зеландией на Кубке конфедераций-2017 будет простым. Сборная продолжает подготовку к Кубку конфедераций в Австрии. Соперниками российской команды по группе А станут новозеландцы (17 июня, Санкт-Петербург), португальцы (21 июня, Москва) и мексиканцы (24 июня, Казань).

– У нас часто так бывает, что некоторые соперники для нас кажутся проходными, так было и на чемпионатах Европы с греками, чехами, словаками, на чемпионате мира нам достался якобы "какой-то Алжир", корейцы. Всех мы должны были проходить, но в футбол играют люди, и их нужно обыграть не на бумаге, а на поле, – цитирует ТАСС Глушакова. – Думаю, что в игре с Новой Зеландией будет так же тяжело, как и с Мексикой, и с Португалией, там играют такие же профессиональные футболисты, которые будут желать победы.

Взять, например, сборную Исландии, которую по большому счету никто знать не знал, а они показали всем на чемпионате Европы, что могут играть в футбол и добиваться больших результатов, – продолжил собеседник агентства. – Футбол в мире выровнялся, и это не просто слова, это данность. Даже если в какой-то маленькой стране живет небольшое количество человек, это не значит, что там нет хороших футболистов. Если ты не бегаешь или не выполняешь установки тренера, то не будешь прогрессировать и никогда не добьешься побед; надо отдавать всего себя на поле ради успеха и результата, по-другому просто невозможно.

Часто люди воспринимают наших соперников не совсем правильно: тот же Алжир, или Новая Зеландия, или Албания. Вы посмотрите, в каких клубах играют их футболисты, и все сразу станет ясно.

В каждом поколении сборной России были хорошие игроки, которые добивались каких-то результатов – с одними выходили на чемпионат мира, на котором долго не играли, с другими брали бронзовые медали чемпионата Европы. Нынешней сборной тяжело дать оценку, так как мы пока не проводили официальных игр, поколение футболистов в какой-то степени сменилось, самое главное – чтобы у всех горели глаза, я за это переживаю. Если переживать будут все и биться на поле друг за друга, то нам будет не стыдно смотреть болельщикам в глаза.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

