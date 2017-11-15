Денис Глушаков: "В 30 лет дебют во вратарской форме, теперь буду тренировать вынос от ворот"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, заменивший Андрея Лунева в воротах команды в товарищеском матче с Испанией (3:3), отметил, что теперь сыграл на всех позициях в своей карьере. Он также добавил, что будет тренировать вынос от ворот.

Напомним, что в конце встречи Лунев получил травму головы в столкновении с нападающим Родриго. Его место в воротах занял Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен. На последних минутах встречи хавбек неудачно вынес мяч от ворот, из-за чего он чуть не достался сопернику.

– Вот, в 30 лет и дебют! Во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере! Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча, сегодня буду вынос от ворот тренировать, – написал в Инстаграме Глушаков.

Глуш-кипер. 3:3 с Испанией - это достойно!