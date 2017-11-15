Денис Глушаков: "В 30 лет дебют во вратарской форме, теперь буду тренировать вынос от ворот"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков, заменивший Андрея Лунева в воротах команды в товарищеском матче с Испанией (3:3), отметил, что теперь сыграл на всех позициях в своей карьере. Он также добавил, что будет тренировать вынос от ворот.
Напомним, что в конце встречи Лунев получил травму головы в столкновении с нападающим Родриго. Его место в воротах занял Глушаков, потому что к тому времени у россиян не осталось замен. На последних минутах встречи хавбек неудачно вынес мяч от ворот, из-за чего он чуть не достался сопернику.
– Вот, в 30 лет и дебют! Во вратарской форме. Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере! Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча, сегодня буду вынос от ворот тренировать, – написал в Инстаграме Глушаков.
Глуш-кипер. 3:3 с Испанией - это достойно!
Вот, в 30 лет и дебют! Во вратарской форме😂Теперь на всех позициях сыграл в своей карьере! Единственный вратарь в истории российского футбола, не пропустивший ни одного мяча,сегодня буду вынос от ворот тренировать😂⚽️#сборнаяроссии #футбол #россия#испания #матч #вратарь #сухарь #этофутбол #football #sport #glushakov #repost #сборнаяроссиипофутболу #russia #spain #игра #впередроссия #рф
poiliyateu
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11:24
SaxiToxin
Не, Глушаков - не единственный такой вратарь. :) Андрей Тихонов встал в ворота вместо удаленного Нигматуллина в матче Спартак-Силькеборг в 1996, и даже вполне себе законный сэйв сделал. :) Из таких историй мне вспоминается чех Ян Коллер, который в чемпионате Германии примерно полтайма за Боруссию отстоял всухую. :)
11:13
EstStar
о бакланы говорящие , диво не виданное :)
11:02
shpasic
не Крестовском-то отпраздновал, как собирался?
10:51
Осакаровка
Клоун! Тебе в цирке выступать а не на футбольном поле.
10:50