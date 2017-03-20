20:19 | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Глушаков: "Приятно, что в сборной России столько игроков "Спартака"

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Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил удовлетворение в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал из московского клуба защитников Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, полузащитников Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.

- Очень приятно, что много спартаковцев в сборной России, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем.

Дополнительная информация

https://twitter.com/sport_fm/status/843869040133263363

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Владимир 3107

Вот пусть спартаковцы и упираются за сборную. Всё равно из всех турниров вылетели кроме первенства РФПЛ. Пусть за сборную побегают, а то просто так бы тунеядствовали две недели.

21:29

Michaell

Jean4 Пусть хоть что то для Родины сделают. А то привыкли, что только, почти, два клуба отдувались. Даже ести и поламают, то за Отчизну. А остальные как вы раньше - отдохнут и со свжими силами вас эбать.

21:20

Komendant1

Приятно будет после Бельгии.

20:39

psv57

Только вот ведь незадача. Ни один из этих игроков не стал значимым игроком именно в Спартаке

20:39

ЗЮК

Излучение Промкооперации и Пищев,тебе спать не пора,ведь всю ночь работать будешь не покладая рта.

20:38

Jean4

Да нечего там делать в этой сборной на товарищеских матчах, опять поломается кто-нибудь, пусть бомжи с конями играют.

20:38

Излучение Промкооперации и Пищев

Да! Офигенно приятно! Великий АЕК почти одолели, с такими ребятами сборная горы сметет на своем пути!...

20:27

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