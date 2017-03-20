Денис Глушаков: "Приятно, что в сборной России столько игроков "Спартака"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил удовлетворение в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал из московского клуба защитников Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, полузащитников Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.

- Очень приятно, что много спартаковцев в сборной России, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем.