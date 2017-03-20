Денис Глушаков: "Приятно, что в сборной России столько игроков "Спартака"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков выразил удовлетворение в связи с попаданием шести игроков клуба в сборную России на товарищеские матчи против Кот-д'Ивуара и Бельгии. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов вызвал из московского клуба защитников Илью Кутепова, Георгия Джикию, Дмитрия Комбарова, полузащитников Глушакова, Романа Зобнина и Александра Самедова.
- Очень приятно, что много спартаковцев в сборной России, – цитирует "Спорт FM" Глушакова. – У каждого есть шанс попасть в национальную команду, не важно, в каком клубе играешь. Дверь в сборную открыта всем.
Владимир 3107
Вот пусть спартаковцы и упираются за сборную. Всё равно из всех турниров вылетели кроме первенства РФПЛ. Пусть за сборную побегают, а то просто так бы тунеядствовали две недели.
21:29
Michaell
Jean4 Пусть хоть что то для Родины сделают. А то привыкли, что только, почти, два клуба отдувались. Даже ести и поламают, то за Отчизну. А остальные как вы раньше - отдохнут и со свжими силами вас эбать.
21:20
Komendant1
Приятно будет после Бельгии.
20:39
psv57
Только вот ведь незадача. Ни один из этих игроков не стал значимым игроком именно в Спартаке
20:39
ЗЮК
Излучение Промкооперации и Пищев,тебе спать не пора,ведь всю ночь работать будешь не покладая рта.
20:38
Jean4
Да нечего там делать в этой сборной на товарищеских матчах, опять поломается кто-нибудь, пусть бомжи с конями играют.
20:38
Излучение Промкооперации и Пищев
Да! Офигенно приятно! Великий АЕК почти одолели, с такими ребятами сборная горы сметет на своем пути!...
20:27