Денис Глушаков: "Ошибки судей? Это не к нам вопросы"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после матча против Испании (3:3) отметил, поле на стадионе в Петербурге хуже, чем в "Лужниках".
– Почему отобрали вратарские перчатки у Кокорина?
– Он вышел свежий, логично же. Я очень сильно набегался за две игры. В этом сезоне закончили матчи сборных. Есть к чему стремиться.
– Может, устали потому что было душно?
– Не знаю я, душно или не душно. Просто устал. Много игр.
– Питер помогает сборной?
– Не знаю, как помогает. Помогают болельщики
– Поле лучше, чем на "Лужниках" или хуже?
– Хуже, объективно хуже.
– Сетуете на усталость, а к "Краснодару" успеете восстановиться?
– Успею, у нас хороший штаб. Восстановимся
– Можете сравнить впечатления от матчей с Аргентиной и Испанией?
– Два разных соперника по стилю. Очень хорошие индивидуально собраны футболисты, и с ними тяжело играть.
– Черчесов говорил, что матч с Аргентиной может вам помочь. Помог?
– Не то что помог. Мы там проиграли, но боролись, была самоотдача. Сейчас два пенальти, а могло быть иначе.
– Судьи снова ошиблись не в нашу пользу...
– Это уже не к нам вопросы. (Артем РЯБОВОЛ)
Tribunal Z
Итальяшку больше в Россию не звать судить, пусть судит в Италии матчи на первенство макаронных фабрик со своим уровнем судейства.
01:30
Tribunal Z
Газон хуже,да Но его будут менять, и он будет такой же как на Петровском. Газон будет новый))) А вот всё остальное намного лучше, а это уже труднее переделать))) Так что стадион в Питере намного лучше!
01:22