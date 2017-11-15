Денис Глушаков: "Ошибки судей? Это не к нам вопросы"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после матча против Испании (3:3) отметил, поле на стадионе в Петербурге хуже, чем в "Лужниках".

– Почему отобрали вратарские перчатки у Кокорина?

– Он вышел свежий, логично же. Я очень сильно набегался за две игры. В этом сезоне закончили матчи сборных. Есть к чему стремиться.

– Может, устали потому что было душно?

– Не знаю я, душно или не душно. Просто устал. Много игр.

– Питер помогает сборной?

– Не знаю, как помогает. Помогают болельщики

– Поле лучше, чем на "Лужниках" или хуже?

– Хуже, объективно хуже.

– Сетуете на усталость, а к "Краснодару" успеете восстановиться?

– Успею, у нас хороший штаб. Восстановимся

– Можете сравнить впечатления от матчей с Аргентиной и Испанией?

– Два разных соперника по стилю. Очень хорошие индивидуально собраны футболисты, и с ними тяжело играть.

– Черчесов говорил, что матч с Аргентиной может вам помочь. Помог?

– Не то что помог. Мы там проиграли, но боролись, была самоотдача. Сейчас два пенальти, а могло быть иначе.

– Судьи снова ошиблись не в нашу пользу...

– Это уже не к нам вопросы. (Артем РЯБОВОЛ)