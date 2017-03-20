Денис Глушаков: "Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче сборной России"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков заявил, что надеется сыграть за сборную России в первом товарищеском матче против команды Кот-д’Ивуара, который состоится 24 марта в Краснодаре. 28-го числа российская команда встретится с Бельгией на стадионе "Фишт" в Сочи.

– Всегда с радостью еду в сборную России, – цитирует ТАСС Глушакова. – Чувствую себя уже намного лучше, не хватило двух-трех дней восстановления, чтобы сыграть с "Локомотивом". Очень хочу сыграть уже в первом товарищеском матче, но самое главное – полностью выздороветь.

Не сильно слежу за выступлением сборных Кот-д’Ивуара и Бельгии. Знаю, что у бельгийцев сильно поменялся состав по сравнению с чемпионатом мира 2014 года, на котором мы выступали, но все равно они остаются одной из сильнейших сборных мира. Будем биться.