Денис Глушаков: "Нельзя так просто взять и обыграть Катар"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) отметил, что команде пока не хватает взаимопонимания. Хавбек признал, что футболистам досталось от главного тренера Станислава Черчесова. Следующая встреча у сборной России 15 ноября с Румынией.

– Мы чуть-чуть поменяем тактику. У нас же в клубах разные системы, нужно сыгрываться, формировать костяк. В матче с катарцами было два футболиста центра поля – я и Роман Зобнин. С румынами, похоже, появится чистый опорный полузащитник, – приводит ТАСС слова Глушакова. – Я играл на этой позиции в "Спартаке" раньше, она для меня не новая.

– Мы "получили" от тренера, и заслуженно, потому что то, что он требовал в матче с Катаром, не всегда выполнялось. Все пишут, что плохо сыграли, но если бы мы реализовали свои моменты, то никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Да, взаимопонимания не хватает, но ведь у нас было действительно много шансов. Болельщики всегда хотят, чтобы мы побеждали, но нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар. Надо двигаться дальше и исправлять ошибки. Мы хотим забивать и побеждать. Что нужно для этого? По воротам попадать.