14:52 | ФУТБОЛ — Сборная России

Денис Глушаков: "Нельзя так просто взять и обыграть Катар"

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Полузащитник сборной России Денис Глушаков после поражения в товарищеском матче от Катара (1:2) отметил, что команде пока не хватает взаимопонимания. Хавбек признал, что футболистам досталось от главного тренера Станислава Черчесова. Следующая встреча у сборной России 15 ноября с Румынией.

 
Вчера. Доха. Катар - Россия - 2:1. Александр КОКОРИН.Кокорин сыграл как ведущий российский форвард

– Мы чуть-чуть поменяем тактику. У нас же в клубах разные системы, нужно сыгрываться, формировать костяк. В матче с катарцами было два футболиста центра поля – я и Роман Зобнин. С румынами, похоже, появится чистый опорный полузащитник, – приводит ТАСС слова Глушакова. – Я играл на этой позиции в "Спартаке" раньше, она для меня не новая.

– Мы "получили" от тренера, и заслуженно, потому что то, что он требовал в матче с Катаром, не всегда выполнялось. Все пишут, что плохо сыграли, но если бы мы реализовали свои моменты, то никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Да, взаимопонимания не хватает, но ведь у нас было действительно много шансов. Болельщики всегда хотят, чтобы мы побеждали, но нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар. Надо двигаться дальше и исправлять ошибки. Мы хотим забивать и побеждать. Что нужно для этого? По воротам попадать.

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КОММЕНТАРИИ (30)
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lexxxus

ну журналисты, ну проститутки, то сами кричали, ничего не требовать от Черчесова, не выливать помои, пусть спокойно готовит команду и вот случился Катар и понеслааааааааааась. Успокойтесь уже, пусть работает человек, не реально за 4 матча из нашего шлака что-то сколотить, пусть спокойно на кубке конфедераций набивают шишки, опыт, всё равно бесполезный трофей

16:44

Ясен-Красен!

Молодец, капитан! Народ у нас неумный. Сначала пишут, говорят. что в наше время в футбол все научились играть, а потом кричат, что проиграть команде ниже рейтингом позор. С чего это вдруг? Они что, одноногие инвалиды? Играют дома, в привычной духоте, очень стараются не облажаться. Реальный уровень будет на КК. Хотя нет, на ЧМ будет 3 матча по которым и стоит делать выводы. Всё остальное ерунда.

16:43

внеигры

Да только и умеете всех обвинять, только мы хорошие. Нет у вас толку и небудет хоть сколько играйте.

16:28

бийчанин

Да уж... ведь Катар для нас теперь - "КОСМОС!"....

16:26

бийчанин

Да уж... ведь Катар для нас теперь -"КОСМОС!"...

16:25

lokofanat

Глушаков прав, цель на ближайшие 5 лет- обыграть Катар. Потом нацелимся на победу над Ираном.

16:24

thunderclap

Игра тренировочная? Черчесов будет водить вас по полю за ручку и показывать как обыграть румын. А румыны будут стоять и ржать над вами.

16:24

LeshaKZTZ

Slim Taller После чемпионата Европы нашёлся кретин,который создал петицию о роспуске сборной.Потом нашлось ещё миллион кретинов,подписавших эту петицию.Создали новую сборную.Что она из себя представляет,все увидели в матче с Катаром.Пианист играет так как умеет.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ну да, ну да, ......... срочно верните сборную, которая играла с УЭЛЬСОМ, срочно.

16:19

shpasic

а потом и самого Гуса отцепили от сборной за профнепригодность)

16:17

Andrewxyz

Надеюсь на разгром от румынов. Румыния вперед!!!!!!

16:06

Буква Ё

о, мемчик с Боромиром:)

16:05

Айртон

Гантэр Пока игроки Спартака в сборной труба дело ------------- Игроки Спартака, Павлюченко и Торбинский принесли сборной бронзу Евро.) А тот же Кержаков был отцеплен от сборной Гусом как профнепригодный.))

16:02

SP2

Нельзя? Серьёзно? Ну, конечно, вас же обыгрывать не учили, сам сказал! А Аршавин с Кержаковым этот Катар раскатали бы 6:0! А, если бы ещё и с Быстровым тогда вообще 10:0! Но всем теперешним "игрокам" сборной до их уровня как до Индокитая пешком!

15:55

изсибири

Всё, теперь можно Мамаева в сборную возвращать )

15:54

Chibisov

глушняку лавры широкова покоя не дают что ли?Тот хоть тролль был знатный,а глушняк просто свою недалекость ума показывает,несет чушь морща лоб)

15:52

Chibisov

А,что еще может сказать игрочишка у которого из трофеев лишь кубок соли!Нельзя просто так обыграть АЕК,нельзя просто так взять и обыграть сенкт-галлен,нельзя просто так взять и обыграть легию........:-)

15:50

zvovs

"Нельзя так просто взять".... эта цитата из мема с Шоном Бином (Боромир из Властелина колец) :D

15:49

hagen_alex

Господи читать противно "нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар"! А кого тогда можно? Пусть играют товарищеские матчи с клубами из 2ого дивизиона, и то не факт что выиграют, "нельзя же так просто взять и выиграть матч" © Глушаков. Просто не хотели играть и не играли, а теперь сопли пускают, миллионеры зажравшиеся. Я уверен на 100% если выпустить сборную России по хоккею против сборной России по футболу на поле, хоккеисты их порвут как тузик грелку.

15:46

71

shpasic сборная забивак).................на все и на всех)..

15:44

изсибири

Прошёл год. "нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Гондурас" Прошёл ещё год. "нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Бахрейн".

15:44

изсибири

@Болельщики всегда хотят, чтобы мы побеждали" - да какой всегда, хотя бы разок бы уж.... "нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар" - вот именно, нельзя!!! Когда же Вы это поймёте и начнёте на поле выкладываться и на тренировках работать???

15:43

27Hoax

Не, все нормально объяснил, Катар победить нельзя! Катар непобедим! КРАСАВА!

15:42

Гантэр

Пока игроки Спартака в сборной труба дело. Ну не судят в мире так как Спартак в нашем чемпе. Ну и лимит конечно сделал дело. Когда средний игрок получает миллионы только за паспорт толку не будет.

15:39

kingarthur

Самое страшное то, что Катар - это наш реальный уровень, и лучше играть ближайшие 1-2 года мы не будем. Пока у нас есть лимит, фроммайхарт, космические зарплаты монакским быдло-мажорам, питерско-грозненские политпроекты, договорняки а-ля урал-терек или цска-мордовия, распил-арена, судьи-шестерочки, чиновники-шестерочки ждать абсолютно нечего. Тут, как в анекдоте, всю систему надо менять. Поэтому, уважаемые болельщики, расслабьтесь и получайте удовольствие, т.к НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ..

15:31

Valdemarson

нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар ------ тогда только бутсы на гвоздь повесить остаётся...

15:25

shpasic

сборная забивак)

15:24

pont

Да фигли тут обсуждать всё понятно и так СБОРНОЙ ПО ФУТБОЛУ У РОССИИ нет.

15:13

Slim Taller

После чемпионата Европы нашёлся кретин,который создал петицию о роспуске сборной.Потом нашлось ещё миллион кретинов,подписавших эту петицию.Создали новую сборную.Что она из себя представляет,все увидели в матче с Катаром.Пианист играет так как умеет.

15:04

tryam

если бы забил пенальти Кокорин думаю все бы только расстроились

15:01

bvp

Если ходить пешком, то конечно нет.

15:01

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