Денис Глушаков: "Надо сказать Федуну, чтоб на матчах "Спартака" брал микрофон и заводил болельщиков"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после победы в товарищеском матче над Румынией (1:0) отметил: как национальную команду встретили, так она и сыграла, передает из Грозного спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ.

– Выигрывать всегда приятно, победа дает положительный эмоциональный фон, да и нам нужно было уйти на перерыв в хорошем настроении. Но нам еще есть, над чем работать, ведь команда строится, – сказал Глушаков.

– Довольны поддержкой болельщиков?

– Как нас встретили, так мы и сыграли. Большое спасибо всем, кто поддерживал нас.

– Вы когда-нибудь сталкивались с поддержкой диктора?

– Нет. Думаю, надо сказать Леониду Арнольдычу (Федуну. – Прим. "СЭ"), чтоб на матчах "Спартака" брал микрофон и заводил болельщиков.