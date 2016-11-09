Денис Глушаков: "На Euro я играл в футбол, забил гол. Даже полтора"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков в интервью "СЭ" рассказал, что не волновался о слухах, которые ходили вокруг национальной команды во время Euro-2016.

– Попадая в сборную, вы оказываетесь под прицелом "желтых" репортеров. После чемпионата Европы ощутили это на себе?

– Знаете, если всех слушать, то и сам поневоле в эти сплетни верить начнешь. На самом деле многого из того, что написано, не было или высосано из пальца.

– То есть никто на Euro ни с кем не дрался?

– Я тренировался, готовился к матчам. Еще в футбол играл, гол забил. Даже полтора (смеется).

– Забить-то забил, а потом раз – и оказался вне сборной. Трагедия?

– Не трагедия, конечно. Просто на поле нужно ежедневно доказывать игрой, что ты достоин вызова. И каждый матч за клуб – проверка твоей готовности. Зато сейчас пригласили. Значит, доказал тренеру. (Александр ЛЬВОВ)