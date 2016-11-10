Полузащитник сборной России Денис Глушаков встал на защиту Павла Мамаева и Александра Кокорина, оказавшихся летом в центре скандала. У болельщиков вызвало негативную реакцию участие футболистов в вечеринке в Монако после вылета с Euro-2016. Кокорин впервые после инцидента был приглашен в национальную команду - на товарищеские игры с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).
– Как считаете, история с шампанским в Монако повлияла на то, что Кокорина какое-то время не приглашали?
– Не исключено. Кто знает, быть может, это делалось в воспитательных целях, чтобы нападающий успокоился… Но как все обстояло на самом деле, не в курсе. Это всего лишь мои догадки. В тот момент больше думал, почему не вызывали меня. Сейчас Александр в хорошей форме – вот и вернулся.
– Виктория Лопырева, когда ее спросили про тот инцидент в Монако, сказала: "Чего обсуждать, когда ребята тратили свои деньги?" Эта ситуация не заставила вас быть более осторожным в общении с журналистами?
– В принципе нет. Никто же не знает, что тогда произошло на самом деле. Может, там и не шампанское вовсе было, а какой-нибудь "Дюшес". Что касается осторожности, то, если бы о ней думал, мы с вами здесь не беседовали бы. (Александр ЛЬВОВ)
Красно синий
Говорун опять мысли выдаёт.Не хочет на умного хотя бы похожим быть.
09:16
ЗЮК
ЮКИ,твоя фамилия Шариков?
09:03
ЮКИ
деня,НЕ будь большим Идиотом,чем ты есть!ты и слова умные понятия Несовместимые!
08:56
Flamenco
Денис Глушаков: "Может, Кокорин и Мамаев пили не шампанское, а дюшес?" ______________________________________________________________________________________________________________ Пиво "Спартаковское"
08:30