Денис Глушаков: "Может, Кокорин и Мамаев пили не шампанское, а дюшес?"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков встал на защиту Павла Мамаева и Александра Кокорина, оказавшихся летом в центре скандала. У болельщиков вызвало негативную реакцию участие футболистов в вечеринке в Монако после вылета с Euro-2016. Кокорин впервые после инцидента был приглашен в национальную команду - на товарищеские игры с Катаром (10 ноября) и Румынией (15 ноября).

– Как считаете, история с шампанским в Монако повлияла на то, что Кокорина какое-то время не приглашали?

– Не исключено. Кто знает, быть может, это делалось в воспитательных целях, чтобы нападающий успокоился… Но как все обстояло на самом деле, не в курсе. Это всего лишь мои догадки. В тот момент больше думал, почему не вызывали меня. Сейчас Александр в хорошей форме – вот и вернулся.

– Виктория Лопырева, когда ее спросили про тот инцидент в Монако, сказала: "Чего обсуждать, когда ребята тратили свои деньги?" Эта ситуация не заставила вас быть более осторожным в общении с журналистами?

– В принципе нет. Никто же не знает, что тогда произошло на самом деле. Может, там и не шампанское вовсе было, а какой-нибудь "Дюшес". Что касается осторожности, то, если бы о ней думал, мы с вами здесь не беседовали бы. (Александр ЛЬВОВ)

Полностью интервью Глушакова