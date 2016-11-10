Денис Глушаков: "Матч с Катаром для меня особенный"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков перед контрольным матчем с командой Катара отметил, что эта игра является особенной для него. Футболист вспомнил свой дебютный матч за национальную команду, который состоялся именно в матче с Катаром.

Матч Катар – Россия пройдет в 19.00 по московскому времени.

– Матч с Катаром – значимый для вас? Ведь именно в поединке с этой сборной состоялся ваш дебют.

– Так и есть. Вообще, впервые в сборную меня пригласили еще при Гусе Хиддинке – в октябре 2008 года получил вызов на матчи отборочного турнира ЧМ-2010 против Германии и Финляндии, – приводит официальный сайт РФС слова Глушакова. – В тот раз выйти на поле не довелось, а следующего вызова пришлось ждать еще два с половиной года. Это произошло в 2011 году. Была отборочная игра с Арменией, а потом мы поехали в Катар на товарищеский матч. Тогда сборную возглавлял Дик Адвокат. По отношению тренера понял, что он даст сыграть ребятам-дебютантам, в том числе и мне. Дебют свой помню прекрасно: вышел на замену в перерыве вместе с еще семью запасными, сыграл весь второй тайм. Вроде ничего получилось (улыбается). Хотя нас, конечно, тогда погоняли, особенно в первом тайме. Ребята, игравшие с Арменией, подустали, и им было тяжеловато. Помню, что Сережа Рыжиков творил чудеса. В итоге сыграли вничью 1:1. Так что с Катаром у меня связаны приятные воспоминания.

– Чем еще запомнилась та поездка?

– Мы, кстати, как раз сегодня обсуждали ее с Ромой Шишкиным. Он также был тогда в сборной, но остался в запасе. В памяти осталось много моментов, связанных с событиями вокруг матча. Та встреча была посвящена победе заявок России и Катара на проведение ЧМ-2018 и ЧМ-2022. Соответственно, было много разговоров о развитии местной футбольной инфраструктуры, о постройке новых стадионов с кондиционерами, о приглашении иностранных специалистов.