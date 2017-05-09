Денис Глушаков: "Лимит на легионеров? Есть паспортисты, а есть футболисты"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что с интересом ждет предстоящий в России Кубок конфедераций-2017, информирует "Российская газета". Хавбек сборной России заявил, что не обращает внимания на критику в адрес национальной команды.

– Чего ждете от летнего Кубка конфедераций?

– Интересно будет проявить себя, ведь к нам приедут топовые сборные. В принципе, это будет проверка перед чемпионатом мира.

– При Черчесове сборная провела ряд контрольных встреч. И почти все время команду нещадно критиковали. Руки не опускаются из-за такого?

– Я давно не обращаю на это внимания. В России всегда хотят результата, чтобы мы выигрывали. Но сборная при Черчесове не провела ни одного матча в оптимальном составе. То нападающих нет, но есть полузащитники. То есть полузащитники, а защитников нет. И тренерскому штабу тяжело собрать команду, выстроить идею. Вот в хоккее есть звенья, так и в футболе иногда. Но у нас так выходит, что когда все полузащитники готовы, нет топ-нападающих. А есть те, кто только набирает. Думаю, что из-за этого у нас так получается. С другой стороны, хорошо, что тренер проверил много игроков и знает, на кого надеяться, на кого нет. Проще будет собрать костяк команды к Кубку конфедераций и чемпионата мира.

– Но вам не обидно из-за такого отношения к сборной? В последнее время все говорят о рейтинге ФИФА, при этом не разбираясь в теме.

– Давайте возьмем сборную Голландии. Их тоже пресса душит, убивает. Болельщики говорят, что это самое слабое поколение. В каждой команде наступает момент, когда футболисты меняются. А если говорить про нас, то если брать последние 30-40 лет, наши что-то выиграли вообще?

– Можно разве что вспомнить "бронзу" чемпионата Европы-2008.

– Ну а до этого? И то в 2008 году не было матча за третье место. Тогда было хорошее поколение, но большинство ребят из той сборной так и не сыграли на чемпионате мира. Нас там 12 лет не было.

– Кто-то считает, что нам мешает лимит. Вы что думаете?

– Даже не знаю. Есть паспортисты, а есть футболисты. Я только "за", чтобы к нам приезжали такие, как Халк или Промес. Пусть они играют, а наши будут расти рядом с ними. Но, при всем уважении, бывает, что приезжают футболисты ничуть не лучше россиян. Вот это надо запрещать. Чтобы у нас были легионеры, играющие за свои сборные. И чтобы эта страна была высоко в рейтинге. У нас сильный чемпионат. Те же легионеры иногда говорят, что в России очень тяжело играть.