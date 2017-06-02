Денис Глушаков: "Клубные дела в сборной отошли на второй план"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков отметил, что сейчас сосредоточен только на подготовке к товарищеским матчам перед Кубком конфедераций-2017. По его словам, завоеванное со "Спартаком" чемпионство постепенно отошло на второй план.

– Несмотря на то, что празднование чемпионства действительно получилось бурным – праздновали ведь всей страной, – как только переступил порог отеля все клубные дела сразу отошли на второй план, – цитирует ТАСС Глушакова. – Сейчас все мысли только о национальной команде, победа в чемпионате России осталась в истории, впереди новые вызовы. Кубок конфедераций – хороший турнир, не всем игрокам суждено принять в нем участие. Интересно проверить свои силы, посмотреть на себя перед чемпионатом мира.

Напомним, что подопечные Станислава Черчесова проводят тренировочный сбор в Австрии в преддверии Кубка конфедераций-2017. После австрийского сбора у России запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками сборной в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

