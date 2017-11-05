Денис Глушаков: "Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед"

Полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков отметил, что в новой форме национальной команды будет играть комфортно. Хавбек также добавил, что классическая расцветка напоминает ему об истории больших побед.
– Классическая расцветка новой формы напоминает об истории больших побед. В то же время, дизайн футболки очень современный и технологичный. В новой форме будет комфортно играть. – приводит слова Глушакова пресс-служба Adidas.
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