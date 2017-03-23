Полузащитник сборной России Денис Глушаков на своей странице в "Инстаграме" посетовал, что устал тренироваться. В предыдущие дни сбора в Краснодаре 30-летний хавбек участвовал только в разминках, а потом работал по индивидуальной программе. Пресс-служба РФС отмечает, что динамику его восстановления можно охарактеризовать как положительную.

Завтра национальная команда под руководством Станислава Черчесова проведет товарищеский матч против сборной Кот-д'Ивуара.