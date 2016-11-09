Денис Глушаков: "Хочу быть в сборной сейчас, чтобы не бежать потом за уходящим поездом"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в интервью "СЭ" отметил, что вызов сборную России очень важен для него. Он добавил, что хотел бы сыграть на домашнем чемпионате мира-2018.

– Не скрою, для меня это очень важное событие, – сказал Глушаков. – Когда не зовут, какой-то неприятный осадок остается. Начинаешь думать – в чем причина? Ну и, само собой, еще больше вкалываешь на тренировках.

– В советские времена только за вызов платили. Сейчас, насколько известно, в национальной команде особо не заработаешь. А еще, не дай бог, можно травму получить, как Омари Тетрадзе, – и с футболом закончить. К тому же, когда у всех пауза в чемпионате, можно больше внимания своим домашним уделить, а ты опять в отъезде. Так стоит ли рисковать?

– Такой вопрос для меня не стоит. Я ведь в России живу, защищаю ее цвета. Это цель, без которой ни в жизни, ни в спорте нельзя! К тому же очень хочется сыграть на домашнем чемпионате мира. А для этого нужно быть в команде уже сейчас, чтобы не бежать потом за уходящим поездом и пытаться в последний момент запрыгнуть в вагон. (Александр ЛЬВОВ)