Денис Черышев: "В будущем не против поиграть в России"

Полузащитник "Валенсии" Денис Черышев дал понять, что допускает переезд в Россию в будущем. Игрок сборной России - воспитанник "Реала" и всю профессиональную карьеру провел в Испании.

- Надо сконцентрироваться на этом сезоне, - сказал Черышев в эфире "Матч ТВ". - В Валенсии классная команда, классный стадион. Нужно, чтобы "Валенсия" добилась высот. А там - что тренер решит, что клуб решит. Не от меня все зависит.

Варианты в России были, но пока у меня есть силы попробовать себя в сильном чемпионате. Хочу здесь задержаться, но потом не против поиграть в России.