Денис Черышев: "На ЧМ друзья испанцы, с которыми мы знакомы с детства, болели за Россию"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев ответил на вопросы футболисток женской сборной. В частности, хавбек сказал, что его тепло приняли в Испании после чемпионата мира-2018. В 1/8 финала сборная России победила испанцев в 1/8 финала (1:1, пенальти - 4:3).

- Как встретили в Испании после ЧМ? Несильно обиделись?

- Нет, не сильно. Могу сказать, что все мои друзья испанцы, с которыми мы с детства знакомы, сказали, что болели за сборную России, потому что я играл. Хотя, конечно, попадались и люди, которые говорили: "Вы нас выгнали с чемпионата мира", но обид не было.

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