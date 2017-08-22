Денис Черышев: "Летом из сборной России мне не звонили, но это нормально"

Полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев отметил, что постарается попасть в сборную России в преддверии домашнего чемпионата мира-2018, информирует издание "Патриоты Нижнего". Хавбек подчеркнул, что для возвращения в национальную команду ему нужно вернуться в основной состав испанского клуба.

– Вы уже имели возможность примерить форму национальной сборной России. Насколько для вас важно выступить на домашнем чемпионате мира?

– Наверное, любому футболисту хотелось бы попасть на чемпионат мира, а тем более если турнир будет проводиться в его родной стране, в домашних условиях. Поэтому я буду стараться, чтобы попасть в сборную России. Для этого надо вернуться в основной состав, заиграть в испанском чемпионате. Тогда и тренеры сборной смогут обратить на меня внимание.

– К домашнему чемпионату мира сборную России готовит Станислав Черчесов. Какие у вас с ним отношения?

– Могу лишь сказать, что нынешним летом звонков из сборной не было, но это нормальное явление. Станислав Саламович был занят подготовкой того состава сборной, кто в строю, а я был травмирован. Но на днях появилась информация, что я включен Черчесовым в расширенный состав национальной команды для участия в учебно-тренировочном сборе, который стартует в Новогорске 28 августа, и контрольной игре с московским "Динамо", которая пройдет 3 сентября на поле "Арены Химки". К сожалению, из-за травмы в окончательный состав сборной я не попал.

Дмитрий Черышев объяснил отсутствие сына в сборной //

Селихов, Черышев и Канунников не вошли в состав сборной России на матч с "Динамо"