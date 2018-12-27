Денис Черышев: "Если бы Россия вышла в 1/2 финала ЧМ-2018, то могла бы обыграть и англичан"

Полузащитник "Валенсии" и сборной России Денис Черышев уверен, что россияне могли обыграть любую команду на чемпионате мира-2018. Тем не менее, он понимает, что получилось так, как получилось - поражение в 1/4 финала.

– Судя по тому, что происходило на чемпионате мира, мы могли любого соперника могли обыграть, - сказал Черышев в интервью "4D: Четкий Футбол". - Получилось так, как получилось – по пенальти проиграли хорватам. Думаю, что если бы вышли в 1/2 финала, то могли бы обыграть и англичан, и любую команду.