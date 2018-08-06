Денис Черышев: "Черчесов - требовательный специалист"

Нападающий сборной России Денис Черышев заявил, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов является требовательным специалистом.

- Саламыч - требовательный, он не дает расслабиться ни на минуту, - рассказал Черышев в интервью программе "Действующие лица". - Перед матчем с Хорватией он разговаривал со всеми футболистами, отмечал ее слабые стороны, подсказывал, как лучше подойти к игре.

Сборная России на чемпионате мира дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти).