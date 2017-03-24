Де Брейне, как и Азар, не сыграет против сборной России

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брейне получил травму на тренировке национальной команды, сообщает HLN. У хавбека диагностировано повреждение паха. Он пропустит матч отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Греции (25 марта, Брюссель) и контрольную встречу со сборной России (28 марта, Сочи).

Напомним, что во встрече из-за мышечной травмы не сыграет нападающий "Челси" Эден Азар. Его заменил младший брат, полузащитник менхенгладбахской "Боруссии" Торган Азар.