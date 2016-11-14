Дан Петреску: "В России возмущены поражениями от Коста-Рики и Катара? Ну и зря"

Бывший главный тренер "Динамо" и "Кубани" Дан Петреску, ныне возглавляющий клуб "Аль-Наср", в преддверии товарищеского матча Россия – Румыния не смог ответить на вопрос о лидере румынского коллектива. Специалист подчеркнул, что россиянам не стоит удивляться поражению от сборной Катара (1:2), поскольку футбол в этой стране "на очень высоком уровне".

– Кто все-таки у Румынии сейчас лидер? Может, голкипера Тэтэрушану из "Фиорентины" можно назвать звездой?

– … Даже не знаю, что ответить. Пожалуй, по-настоящему больших игроков у нас сейчас все-таки нет. Вообще я Кристофу Дауму не завидую. Быть тренером в Румынии очень сложно. Если ты не даешь результат сразу, то с тобой церемониться не будут.

– А как вам обновленная Черчесовым сборная России?

– Знаю о поражениях вашей команды от Коста-Рики и Катара.

– Да, и у нас эти результаты встретили с возмущением.

– Ну и зря.

– Как это?

– Я работал в Катаре после расставания с "Динамо". Так вот могу смело заявить: футбол там на очень высоком уровне. В местной лиге много звезд из Бразилии, из Европы, из Африки. Получить местный паспорт – это для них вообще мечта. И сборная благодаря такой подпитке тоже сильная. Вообще-то пару лет назад она выиграла Кубок Персидского залива.

– На российского болельщика этот факт вряд ли произведет впечатление.

– И тем не менее. Не надо недооценивать Катар. Поражение России там сенсацией назвать не готов. Вполне нормальный результат. У Черчесова много травмированных. Новому тренеру нужно время. Для того и проводят товарищеские матчи, чтобы наладить процесс. (Филипп ПАПЕНКОВ)