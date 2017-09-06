Далер Кузяев: "Я не против натурализации, если это сильные игроки"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Спорт день за днем" отметил, что в сборной России сложилось хорошее отношение к натурализованным футболистам. Хавбек также добавил, что положительно смотрит на привлечение иностранных игроков в российскую национальную команду.

– Несмотря на то что "Зенит" в последнее время становится все более испаноговорящим, представителей сборной России в нем хватает. Насколько вероятен расклад, при котором на чемпионате мира в основном составе будут сразу шесть игроков: Лунев, Смольников, Жирков, Кузяев, Шатов, Кокорин?

– Не люблю загадывать наперед, но я только с положительной точки зрения рассматриваю такую перспективу. Надо работать дальше, играть еще лучше, нежели в первом отрезке чемпионата. Тогда в сборную попадут не только те, кого вы назвали, а и кто-нибудь еще.

– С "Динамо" сыграли сразу три футболиста, еще недавно для многих считавшиеся иностранцами: Фернандес, Нойштедтер и Рауш. Какое к ним отношение в коллективе?

– Хорошее. Нойштедтер и Рауш неплохо говорят по-русски, немного по рабочим моментам переговорил с Фернандесом. Хорошо отнеслись к ребятам, они плодотворно поработали на сборе.

– Удастся ли избежать обид со стороны тех, кто родился и всю жизнь прожил в России?

– Обид быть не должно. Конкуренция только на пользу идет. Я не против натурализации, если это действительно сильные игроки.