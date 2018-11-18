Далер Кузяев: "Сборная России полностью отошла от поражения от Германии"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подчеркнул, что команда восстановилась после поражения в товарищеском матче от Германии (0:3). В воскресенье игроки провели очередную тренировку перед матчем четвертого тура группового турнира Лиги наций против Швеции.

- Сборная России по футболу полностью отошла от поражения команде Германии, - цитирует ТАСС Кузяева. - Тот матч уже в прошлом. Разобрали ошибки, посмотрели видео, надеюсь, что в предстоящем матче против шведов мы учтем опыт поражения и такого не повторим.

Нас ждет очень интересный матч, шведы, как и мы, дошли до четвертьфинала на прошедшем чемпионате мира, поэтому просто не будет. Хотелось бы отметить, что соперник отличается хорошей организацией игры и дисциплиной. Из футболистов отметил бы Андреаса Гранквиста и Виктора Классона.

Мы провели хороший тренировочный сбор. Отлично потренировались. Было много занятий на тактику и физику. Все хорошо.

Победа или ничья выведет сборную России в Лигу наций A.