Далер Кузяев: "Неважно, как мы забивали. Главное - забивали"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев признался, что было непросто противостоять Корее в товарищеском матче. Россияне одержали победу со счетом 4:2.

– Вы сегодня действовали больше в обороне. В "Зените" играете ближе к атаке.

– Привык играть на разных позициях. Вообще сегодня было непросто, потому что корейцы – быстрые, выносливые ребята, неплохо комбинировались, пасовали в касание. Но мы с их атаками, считаю, в целом справились. Да, пропустили два в концовке, но это не сильно испортило настроение. Все-таки счет 4:0 немного расслабил. Автоголы корейцев? Главное, что мы забили. А как – это неважно. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Трансляция матча Россия - Корея