Далер Кузяев: "Когда мне отец рассказал о предложении от Таджикистана, я сразу ответил, что играть собираюсь только за Россию"

Полузащитник сборной России и "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Футболу" отметил, что главный тренер Роберто Манчини много общается с игроками. Хавбек также добавил, что не рассматривал предложение выступать за сборную Таджикистана.

– Когда вызвали в сборную, с Черчесовым ознакомительная беседа была?

– Да, поговорили. Станислав Саламович рассказал о правилах в команде, спросил, на какой позиции себя вижу, где мне наиболее комфортно. Здесь наши мнения с главным тренером полностью совпали: я сказал, что мне больше нравится в привычном амплуа – центрального полузащитника. Станислав Саламович тоже так думает.

– Про подходы Черчесова тоже говорят, что он ближе к европейским тренерам, чем к российским.

– Я не столь долго играю в футбол, чтобы замечать разницу. Скажу так: пока я вообще даже не понимаю, чем европейские тренеры отличаются от наших. Есть ли какие-то общие особенности у одних и у других.

– Иван Кордоба, игравший у Манчини в "Интере", говорил, что и Роберто – тренер открытый?

– Да, это так. Манчини тоже с игроками много общается. Хоть и через переводчика. Но Игорь Симутенков настолько грамотно слова главного тренера передает, что они всегда воспринимаются легко и понятно. По-футбольному.

– Летом вам поступило предложение выступать за сборную Таджикистана. Колебались перед принятием решения?

– Нисколько. И официального документа я не видел. О предложении играть за Таджикистан мне рассказал отец: на него кто-то вышел, передал приглашение. Я поблагодарил за него, но сразу ответил, что играть собираюсь за Россию. В России я родился, вырос, футбольное образование получил тоже здесь. И других вариантов для себя даже в теории не рассматривал.

Напомним, что Кузяев мог выступать за сборную Таджикистана, так как там родился его отец.