Далер Кузяев: "Дебютанты сборной России неплохо освоились в команде"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев после товарищеского матча против "Динамо" отметил, что команде было важно наигрывать связи. Хавбек подчеркнул, что в минувшем матче должен был исполнять роль инсайда.

– Считаю, что получили хороший опыт, хоть и играли не со сборной, а с клубом, – цитирует ТАСС Кузяева. – Главное, что мы наигрываем связи, ведь большинство ребят были вызваны впервые. Для меня это первая игра в составе сборной, поэтому мне не с кем сравнивать соперника, но считаю, что "Динамо" играло достойно, просто где-то мы были лучше.

Мы (дебютанты) стараемся, адаптируемся, неплохо осваиваемся, моментами хорошо взаимодействовали, но пока что чего-то не хватает. Перед игрой делили так: Тарасов – опорник, а мы с Миранчуком на позиции инсайдов.

Трансляция матча Россия – "Динамо"