Дацюк - про просьбу Дзюбы: "На мой взгляд, президент поддерживает любые виды спорта"

Нападающий СКА и сборной России по хоккею Павел Дацюк рад тому, что президент России Владимир Путин играет в хоккей. По его словам, глава государства и так поддерживает все виды спорта. Ранее нападающий сборной России по футбола Артема Дзюбы в ходе встречи с главой государства предложил Путину сменить коньки на бутсы.

– Пока что у нас в России за спрос, наверное, не бьют. На мой взгляд, президент поддерживает любые виды спорта, просто хоккей – это для него увлечение, разгрузка после тяжелых рабочих будней. Наверное, никто его не заставляет, он получает удовольствие. Конечно, мы и многие другие очень рады, что он играет в хоккей, – приводит слова Дацюка "Россия 24".