Что подарили Черчесову на день рождения. Фото

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, которому 2 сентября исполнилось 55 лет, получил торт с надписью "С юбилеем" в подарок от сотрудников базы в Новогорске, сообщает официальный Твиттер сборной России.

Праздничный торт от сотрудников Новогорска для наставника @TeamRussia Станислава Черчесова 🎂 pic.twitter.com/Ssvr3ZIlCx – Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

В понедельник российская национальная команда собралась в Новогорске и начнет подготовку к матчу Лиги наций с Турцией (7 сентября, Трабзон) и контрольной встрече с Чехией (10 сентября, Ростов-на-Дону).

Черчесов возглавил сборную России 10 августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира-2018, где уступила в серии пенальти Хорватии (2:2, по пенальти 3:4). 27 июля РФС объявил о подписании нового контракта со специалистом по схеме "2+2".