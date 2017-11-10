Что готов сделать Глушаков в случае победы сборной России на ЧМ-2018?

Полузащитник сборной России Денис Глушаков подчеркнул, что не испытывает проблем со здоровьем в преддверии товарищеского матча против Аргентины. Встреча станет первой на реконструированных "Лужниках".

- Со здоровьем все нормально, - сказал Глушаков. - В последней игре за "Спартак" получил ушиб, но обошлось. Готовимся порадовать болельщиков, которых придет в новые "Лужники" очень много. Стадион очень красивый, один из лучших в России. Разве что немного непривычно, что газон здесь теперь натуральный. Побед у меня здесь, в отличие от Станислава Черчесова, особо не было, вспомнить нечего. А, за иркутскую "Звезду" обыгрывал "Торпедо".

- Месси сказал, что совершит паломничество, если Аргентина выиграет чемпионат мира. А что сделаете в случае победы вы?

- Что вы придумаете, то и сделаем (улыбается). (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч Россия - Аргентина состоится в субботу, 11 ноября. Начало - в 16.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.