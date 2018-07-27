Член исполкома РФС заявил, что опция "+2" в контракте Черчесова связана с выступлением сборной на Евро-2020

Член исполкома РФС Игорь Лебедев поделился с "СЭ" мнением о новом контракте главного тренера сборной России Станислава Черчесова, который сегодня заключен по схеме "2+2". По словам и.о. президента Российского футбольного союза Александра Алаева, суммарная зарплата штаба составит 2,5 миллиона евро в год.

– При каком условии вступит в силу опция "+2"? – вопрос Лебедеву.

– Не знаю всех деталей соглашения, но выскажу свое мнение. Я считаю, что этот пункт связан с результатами выступления на Евро через два года. Поэтому и берется такая временная отметка – это подготовка, попадание или непопадение на ЧЕ. (Игорь НОВИКОВ)