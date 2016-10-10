Читатели "СЭ": Самедов – лучший против Коста-Рики

Лидером сборной России в первом матче в истории стадиона "Краснодар" читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали полузащитника Александра Самедова. За хавбека "Локомотива", который забил сам и принял участие еще в двух голевых атаках, отдали свои голоса 9811 человек из 27 517 (35,7 %).

Вторым, по оценкам болельщиков, стал автор дубля Артем Дзюба (32,0 %). Далее, несмотря на автогол и роковой фол в собственной штрафной, расположился Василий Березуцкий (13,1 %). За Романа Зобнина отдали голоса 4,6 %, за Сослана Джанаева – 4,4 %, за Александра Ерохина – 2,8 %.

В общем зачете на первом месте остался Акинфеев – у него 42 балла. У Дзюбы стало 38. За ними идут: Глушаков (29), В. Березуцкий (24), Шатов (18), Жирков (16), Самедов (15), Кокорин (13), Головин и Широков* (по 12), Смолов (10), Зобнин (8), Денисов, Дзагоев и Игнашевич (по 6), Нойштедтер (4), Гильерме, Кержаков, Лодыгин (по 3), Джанаев, Мамаев (по 2), Ерохин (1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ".



* Широков завершил карьеру.