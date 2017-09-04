Читатели "СЭ": Мариу Фернандес - лучший против "Динамо"

Второй результат у хавбека "Локомотива" Алексея Миранчука (18,3 %). Третьим по оценкам болельщиков стал еще один дебютант – защитник "Кельна" Константин Рауш (15,8 %).

Четвертое место занял брат-близнец Алексея Миранчука – Антон: у автора победного гола 11,3 % голосов. Далее расположились голкипер "Зенита" Андрей Лунев (7,5 %) и его одноклубник – полузащитник Далер Кузяев (5,8 %).

После восьми встреч (пять товарищеских + три на Кубке конфедераций), проведенных в 2017 году, лидерство в общем зачете сохранил Акинфеев – у него 41 балл. У Глушакова – 36. У Головина – 33. У Жиркова – 24. У Смолова – 22. За ними идут: Самедов (17), Ал. Миранчук (9), Полоз (8), Бухаров, Зобнин и Мариу Фернандес (по 6), Джикия (5), Рауш (4), Васин, Кутепов и Ант. Миранчук (по 3), Лунев (2), Ерохин, Кузяев и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ".