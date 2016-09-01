Читатели "СЭ": лучшим в Анталье был Жирков

Лидером сборной России в первом матче под руководством Станислава Черчесова читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Юрия Жиркова. За полузащитника "Зенита", который в поединке против Турции был активен на фланге и создал несколько опасных моментов, отдали свои голоса 3622 человека из 15 768 (23,0 процента).

Вторым по оценкам болельщиков стал Игорь Акинфеев (22,6 процента). Далее расположились Олег Шатов (9,3 процента), капитан Василий Березуцкий (8,7 процента), Роман Зобнин (6,8 процента) и Федор Смолов (6,6 процента).

В общем зачете на единоличное первое место вышел Акинфеев, у него 37 баллов. У прежнего лидера Дзюбы осталось 33. У Глушакова – 29. За ними идут – Василий Березуцкий (20), Шатов (18), Кокорин (13), Головин, Жирков и Широков* (по 12), Самедов (8), Денисов и Игнашевич (по 6), Дзагоев, Нойштедтер и Смолов (по 4), Гильерме, Кержаков и Лодыгин (по 3), Зобнин и Мамаев (2).

По традиции в течение года после каждой игры национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)

* – Роман Широков объявил о завершении карьеры.