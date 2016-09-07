Читатели "СЭ": лучшим против Ганы был Смолов

Лидером сборной России в первом домашнем матче под руководством Станислава Черчесова читатели “СЭ”, проголосовавшие на сайте, признали Федора Смолова. За нападающего "Краснодара", ставшего автором победного гола, отдали свои голоса 2 342 человека из 11 995 (19,5 %).

Вторым, по оценкам болельщиков, как и в матче с Турцией стал Игорь Акинфеев (18,0 %). Далее расположились Юрий Жирков (16,3 %), Роман Зобнин (14,6 %), Алан Дзагоев (11,2 %) и Александр Самедов (7,3 %).

В общем зачете на первом месте остался Акинфеев, у него 42 балла. У Дзюбы – 33. У Глушакова – 29. За ними идут – Василий Березуцкий (20), Шатов (18), Жирков (16), Кокорин (13), Головин и Широков* (по 12), Смолов (10), Самедов (9), Денисов, Дзагоев и Игнашевич (по 6), Зобнин (5), Нойштедтер (4), Гильерме, Кержаков, Лодыгин (по 3), Мамаев (2).

По традиции в течение года после каждой игры национальной команды на сайте “СЭ” проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители www.sport-express.ru и журналисты “СЭ”. (Филипп ПАПЕНКОВ)

* – Роман Широков объявил о завершении карьеры.