Читатели "СЭ": Кутепов – в числе лучших против Кот-д'Ивуара

Игорь АКИНФЕЕВ (№1) - лучший по оценкам читателям "СЭ" в матче с ивуарийцами. Илья КУТЕПОВ (№14) - четвертый. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Лидером сборной России в первом матче 2017 года против Кот-д'Ивуара читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Игоря Акинфеева. За голкипера ЦСКА, который вывел команду на поле с капитанской повязкой, отдали свои голоса 7596 человек из 26 240 (28,9 %).

Вторым, по оценкам болельщиков, стал хавбек армейцев Александр Головин (16,5 %). Далее расположился защитник "Зенита" Юрий Жирков (12,1 %). Четвертый показатель, несмотря на причастность к обоим голам в ворота Акинфеева, у спартаковца Ильи Кутепова – 8 % голосов. У его одноклубника Александра Самедова – 6,3 %, у ростовчанина Александра Ерохина – 6,2 %.

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)