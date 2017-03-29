Читатели "СЭ": Бухаров – лучший против Бельгии

Лидером сборной России в товарищеском матче против Бельгии (3:3) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, признали Александра Бухарова. За нападающего "Ростова", который сначала отметился голевым пасом, а затем сравнял счет в компенсированное время, отдали свои голоса 6217 человек из 26 670 (27,4 %). Отметим, что мяч стал дебютным за сборную для 32-летнего форварда.

Вторым, по оценкам болельщиков, стал хавбек "Спартака" Александр Самедов (17,7 %). Далее расположился полузащитник "Локомотива" автор второго мяча россиян Алексей Миранчук (15,5 %). За голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева проголосовали 9,2 % читателей, за спартаковцев Дениса Глушакова и Романа Зобнина – 7,1 и 4,2 % соответственно.

После двух первых матчей года в общем зачете лидирует Акинфеев – у него 9 баллов. У Самедова – 7, у Бухарова – 6. За ними идут – Головин (5), Жирков и Миранчук (по 4), Кутепов (3), Глушаков (2), Ерохин и Зобнин (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)