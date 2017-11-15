Читатели "СЭ": бомбардир Смолов и вратарь Глушаков – лучшие против Испании

Лидером сборной России в товарищеском матче против Испании (3:3) читатели "СЭ", проголосовавшие на сайте www.sport-express.ru, ожидаемо признали Федора Смолова. За форварда "Краснодара", дважды не оставившего шансов одному из лучших голкиперов мира Давиду де Хеа из "МЮ", отдали свои голоса 53,7 процента респондентов (17 408 человек).

Второй результат, как и в матче с Аргентиной, у полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова (18,0 %), который в концовке попробовал себя в роли вратаря. Третьим по оценкам болельщиков стал голкипер "Зенита" Андрей Лунев, получивший травму головы после смелого броска в ноги сопернику (8,7 %).

Четвертое место занял автор еще одного гола – хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук (5,5 %). Далее расположились полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев (4,1 %) и защитник "Зенита" Юрий Жирков (3,7 %).

После 12 поединков (девять товарищеских + три на Кубке конфедераций), проведенных в 2017 году, лидерство в общем зачете сохранил не игравший с Испанией Акинфеев – у него 50 баллов. К нему приблизился Глушаков, у которого теперь 46 баллов. У Смолова 34 и он обогнал Головина – у армейца 33. У Самедова – 27. За ними идут: Жирков (25), Ал. Миранчук и Рауш (по 13), Полоз (11), Джикия (9), Мариу Фернандес (8), Лунев (7), Бухаров, Зобнин (по 6), Кокорин, Кузяев (по 5), Васин, Дзагоев, Заболотный, Кутепов, Ант. Миранчук (по 3), Ерохин и Смольников (по 1).

По традиции в течение года после каждой встречи национальной команды на сайте "СЭ" проводится опрос среди болельщиков, голосующих за своих кандидатов. Победитель получает в зачет 12 очков (за товарищескую встречу – 6), занявший второе место – 10 (5), третье – 8 (4), четвертое – 6 (3), пятое – 4 (2), шестое – 2 (1). Из шестерки игроков, набравших наибольшее количество баллов по итогам года, лауреата выбирают ветераны отечественного футбола, посетители сайта www.sport-express.ru и журналисты "СЭ". (Филипп ПАПЕНКОВ)