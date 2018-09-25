Четыре человека поставили Черчесова на первое место в голосовании на лучшего тренера года

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов занял девятое место в голосовании на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА. Стали известны подробные итоги голосования.

Четыре человека поставили российского специалиста на первое место. Это Шарль Каборе (капитан, Буркина-Фасо), Балаж Джуджак (капитан, Венгрия), Элберт Маклин (тренер, Каймановы острова) и Фрэнсис Ластич (тренер, Сент-Люсия).

Победу в голосовании одержал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам. В тройку лучших также вошли Зинедин Зидан (экс-"Реал") и Златко Далич (сборная Хорватии).

Победитель был выбран по итогам голосования капитанов и тренеров национальных сборных, а также журналистов.

С полными итогами голосования вы можете ознакомиться здесь.