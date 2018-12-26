Черышеву - 28. Лучший бомбардир сборной России в 2018 году отмечает день рождения

Нападающему "Валенсии" и сборной России Денису Черышеву в среду, 26 декабря, исполняется 28 лет.
Форвард является лучшим бомбардиром сборной России в 2018 году. Он стал автором четырех голов российской команды на чемпионате мира в России.
В текущем сезоне Черышев сыграл в 15 матчах за "Валенсию", забил один гол и отдал две голевые передачи.
Денису @Cheryshev - 28! 🇷🇺🎂– Чемпионат мира FIFA 2018🏆🇷🇺 (@fifaworldcup_ru) 26 декабря 2018 г.
Его 4 гола на #ЧМ2018 мы никогда не забудем!
Поздравляем! 🙌 pic.twitter.com/NHVYHLXrPo
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