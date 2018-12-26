Черышеву - 28. Лучший бомбардир сборной России в 2018 году отмечает день рождения

Нападающему "Валенсии" и сборной России Денису Черышеву в среду, 26 декабря, исполняется 28 лет.

Форвард является лучшим бомбардиром сборной России в 2018 году. Он стал автором четырех голов российской команды на чемпионате мира в России.

В текущем сезоне Черышев сыграл в 15 матчах за "Валенсию", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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